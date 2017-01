L'Inter vince a Palermo senza patemi d'animo, evitando la sofferenza anche nel finale, quando i nerazzurri rimangono in dieci per l'espulsione di Ansaldi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Repubblica", che evidenzia la grande prova, l'ennesima, di Roberto Gagliardini.



"Equilibrata anche con la coppia Brozovic-Gagliardini, e col ragazzo bergamasco ancora protagonista di una prova da professore del reparto coi suoi gesti bianchi e il totale controllo della situazione, l’Inter ha disposto senza problemi di un Palermo in vertiginosa caduta, ormai mollato da tutti: stadio vuoto, maggioranza di tifosi interisti e gli ultras di casa che per 90 minuti invitano Zamparini ad andarsene. In questo clima c’è stata pochissima contesa e un sostanziale recital nerazzurro, col portiere Posavec a evitare il tracollo con almeno quattro parate, e nessun tiro su Handanovic, neppure nel finale con l’Inter in 10 per un doppio giallo ad Ansaldi. Prima espulsione da interista anche per Pioli, che nell’occasione è uscito dall’area tecnica per protestare. In questa avventura interista, il tecnico ha incontrato e battuto tutte le sue ex squadre".