Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a InterTv: "Vittoria importante che ci dà continuità, dovevamo chiuderla prima e gestire meglio il pallone. Ma siamo contenti per questi tre punti. Io e Vecino ci diamo copertura a vicenda a seconda di dove è il pallone, lui ha caratteristiche più offensive e ci equilibriamo. Siamo stati bravi a credere sin da subito, dopo il pari, di poter tornare in vantaggio. Poi dobbiamo essere più bravi a gestire il vantaggio, non possiamo soffrire negli ultimi minuti come accaduto anche contro la Sampdoria. La forza della squadra è dividersi i compiti, ognuno sa cosa deve fare e dobbiamo solo mettere in pratica i consigli del mister. Dobbiamo solo crederci fino in fondo. Il campo? Buono, uno dei migliori di quelli su cui abbiamo giocato".