18.20 Gagliardini è dell'Inter. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato Pasquale Guarro il centrocampista classe 1994 costerà tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus circa 25 milioni di euro.



18.01 Gagliardini a un passo dall'Inter. Il club nerazzurro e l'Atalanta si stanno incontrando in questo momento, secondo quanto appreso da calciomercato.com ci sono ottime chance di chiudere stasera. Se tutto andrà nel verso giusto, e da questo punto di vista ci sono segnali positivi, domani mattina il centrocampista sosterrà le visite mediche.



17.30 Nuova accelerata per Gagliardini. Secondo quanto appreso da calciomercato.com le parti potrebbero vedersi in serata per chiudere l'affare.



17.05 Andrà all'Inter, non ci sono ostacoli o ripensamenti. Ma per la firma bisogna attendere ancora qualche ora. Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Atalanta, non vede l'ora di vestire il nerazzurro 'milanese', manca però qualche dettaglio per arrivare alla fumata bianca. La trattativa è in piedi, corre spedita e non sono sorti problemi, l'ex Vicenza e Spezia, che è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, aspetta una chiamata per raggiungere Milano. Il nostro inviato Pasquale Guarro fa il punto sull'affare.