Roberto, centrocampista dell’, posta su Instagram una foto in cui rivive il suo 2017: “È stato un anno con molti cambiamenti importanti nella mia vita e carriera. Ho scoperto l’amore che un animale ti può dare, ho scoperto l’affetto che tante persone che amano una squadra ti possono dare, ed ho riconfermato come l’amore per la famiglia e la mia compagna non abbia confini. Vi auguro un anno con ambizioni e obiettivi da raggiungere con forza e determinazione”.