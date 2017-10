Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Premium Sport all'indomani della vittoria nel derby contro il Milan: "E’ un emozione fantastica, c’era un’atmosfera incredibile allo stadio e abbiamo preso tre punti fondamentali per la nostra gente, è stato qualcosa di unico. Ho dormito poco questa notte, stamattina abbiamo fatto allenamento e abbiamo ripreso a lavorare. Siamo stati gruppo, non abbiamo mai mollato nonostante i diversi momenti della partita. Siamo andati per ben due volte in vantaggio e ci hanno rimontati in entrambi i casi. Abbiamo colto una vittoria importante e meritata ai fini di quanto fatto nei novanta minuti. Vincere aiuta a vincere, ti dà fiducia e autostima, questi risultati ci aiuteranno per il futuro. Col Napoli sarà una partita fondamentale e ovviamente andremo al San Paolo per giocare la nostra partita e per vincere".