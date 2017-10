La buona prestazione con la maglia della Nazionale sarà sufficiente a Gagliardini per guadagnarsi un posto da titolare nel derby? Questo l'interrogativo posto dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti stia studiando la mossa giusta.



"L’unico interista ad aver giocato entrambe le gare azzurre è Gagliardini. Quello che la convocazione l’ha strappata all’ultimo secondo causa infortuni di De Rossi e Pellegrini. Quello che era reduce da tre panchine di fila dopo essere stato titolare in avvio di stagione contro Roma, Spal e Crotone. Al fianco di Parolo, l’ex Atalanta ha sbagliato un sanguinoso passaggio orizzontale a inizio gara ma poi ha trovato fiducia anche con una grande verticalizzazione per Immobile. Tanti i palloni recuperati in una prestazione in crescita rispetto a quella contro la Macedonia, quando invece si era mosso in un 3-4-3, sempre con Parolo e sempre senza un regista più portato a «pensare» e a dettare i tempi. Basterà per guadagnarsi una maglia da titolare nel derby a spese di Vecino? L’uruguaiano è sceso in campo nella notte contro la Bolivia e tornerà ad allenarsi soltanto venerdì, dopo un lungo volo intercontinentale che lascia sempre qualche strascico. Spalletti si prenderà tutto il tempo per valutare ogni sfumatura, ma un Gaglia più convinto e in palla potrà nel caso tornare utile anche a partita in corso".