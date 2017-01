Al termine della sfida fra Inter e Bologna, Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ci hanno messo in difficoltà, siamo stati ingenui noi a subire il primo gol. In ripartenza ci hanno dato filo da torcere, ma noi siamo stati bravi a rifarci. Sono in una grandissima squadra, con grandi campioni e un grande gruppo, sono felice di essere qui. Il mio inserimento è avvenuto anche grazie al gruppo e al mister. La Nazionale? Facendo bene in campo arriveranno anche altri benefici"