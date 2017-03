Intervistato a margine dell'allenamento odierno da Inter Channel, il centrocampista Roberto Gagliardini ha commentato i primi mesi in nerazzurro: "Sono contento per come è iniziata la mia avventura all'Inter e spero di dare una mano ancora più importante nei mesi che verranno. Dobbiamo subito rifarci dopo la sconfitta contro la Roma, a Cagliari vogliamo vincere. Non mi aspettavo di entrare così in fretta nel cuore dei tifosi, spero di ripagare il loro affetto sul campo".