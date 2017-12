Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a InterTv dopo il ko con il Sassuolo: "E' normale essere amareggiati, volevamo riprendere il cammino dopo la sconfitta con l'Udinese, dovremo lavorare ancora di più per rifarci nel derby. Dopo il loro gol abbiamo attaccato, nel secondo tempo abbiamo cercato subito di ribaltare il risultato, abbiamo avuto il rigore, creato occasioni. La reazione c'è stata ma siamo stati meno bravi e più sfortunati rispetto alle altre volte. Non penso la benzina sia finita, in settimana lavoriamo tanto e bene, ci sono stati episodi in cui abbiamo peccato di attenzione nelle ultime due e ci è andata male. Il Sassuolo difendeva molto bene, una squadra tosta che ha fatto la sua partita in ripartenza, alcune volte li abbiamo fermati e altre meno, quando sono andati via ci hanno fatto male. La prestazione di squadra c'è stata, la reazione anche, ci è mancato solo il gol e un po' di cattiveria sottoporta. Anche oggi c'erano tanti tifosi, abbiamo bisogno di loro e al più presto risolveremo i nostri problemi e riprenderemo il cammino. Loro si sono messi lì ad aspettarci, noi andiamo molto sulle fasce ma oggi non siamo stati bravi e fortunati a concretizzare le occasioni che hanno creato sugli esterni. Forse abbiamo concesso troppo nei primi minuti nelle ripartenze ma nel complesso abbiamo fatto una prestazione importante in cui sono mancati solo i tre punti. Alla fine ho fatto anche il difensore centrale, era un momento della partita in cui serviva e mi sono abbassato per qualche minuto, non era un vero ruolo da difensore che comunque qualche anno fa l'ho fatto in B, posso fare anche quello".