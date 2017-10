Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Premium Sport dopo il pareggio sul campo del Napoli: "Venire al San Paolo e uscire con dei punti è importantissimo. Abbiamo fatto un'ottima partita, dobbiamo migliorare ma è un buon punto. Scudetto? Noi sappiamo di essere forti e che possiamo ambire a stare in alto, ma c'è ancora tanto da lavorare per restare in alto. Borja Velero e Vecino sono due giocatori importantissimi ed esperti e ci stanno dando una grossa mano. La mia forma sta migliorando? Ho avuto delle prestazione negative soprattutto all'inizio, ma non penso sia colpa della condizione, ma di partite che ho sbagliato. La condizione ora è buona e possiamo toglierci delle soddisfazioni. Jorginho in Nazionale? Ha dimostrato di essere un ottimo centrocampista, e se il mister dovesse convocarlo saremo felici".