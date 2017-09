Al termine di Inter-Spal il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini ha parlato a Sky Sport: "Sicuramente era una partita delicata contro una squadra che ha fatto bene queste due partite, è una neo promossa e ha grande entusiasmo. Soprattutto, veniamo dalla settimana della Nazionale, quindi non era semplice riprendere subito il cammino che avevamo interrotto. Adesso abbiamo fatto una grande prestazione. Penso che sia il gruppo, la squadra, fin dall’inizio tutti corrono per l’altro, anche quelli che subentrano fanno il loro grande lavoro, corrono e si sacrificano. Penso che sia questa la forza della nostra squadra. Condizione? Sto lavorando tanto, come tutti i miei compagni. Sicuramente più partite si fanno e più si prende il ritmo. Di sicuro le prossime partite mi aiuteranno a entrare nella migliore condizione possibile. Spalletti? Sicuramente il mister ha subito dato la sua impronta di gioco, penso si sia visto in queste partite. I risultati stanno venendo, sicuramente c’è da migliorare perché commettiamo ancora qualche errore di troppo. Ma sono sicuro che durante gli allenamenti lavoreremo per migliorare".