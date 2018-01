Intervenuto ai microfoni di Premium, Fabio Galante parla del mercato dell'Inter.



“Rafinha, Sturridge, Lisandro Lopez sono giocatori che non sono così pronti, gli manca la condizione fisica. Spalletti? Non lo vedo da 4 giorni. L’ho visto a Firenze ed era in grande forma, era un pochino preoccupato perché i risultati non erano quelli che si aspettava. Vuole arrivare in Champions, la corsa è da fare su Roma e Lazio che vanno forte. Rafinha? Probabilmente non è un giocatore pronto”.