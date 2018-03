Intervistato da passionedelcalcio.it, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, parla dell'addio di Sabatini e di Milan Skriniar.



Cosa pensa di Skriniar?

“Ha sorpreso tutti con le sue straordinarie prestazioni. E’ un difensore completo dotato di enormi qualità e sa anche segnare”.



Alcune indiscrezioni parlano di un possibile addio a fine stagione di Miranda. Lei lo terrebbe?

“Joao è un profilo di livello internazionale, ha esperienza, lo riconfermerei. Tutto dipenderà dalla strategia adottata dalla società”.



Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sport. Come giudica la sua esperienza in nerazzurro?

“E’ difficile capire i motivi del suo addio ed esprimere un giudizio. Non gli è stato dato il tempo necessario per applicare le sue idee. Le sue potenzialità gli permettono di essere uno dei migliori del suo ruolo”.