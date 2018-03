L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning.



“Al contrario di Sabatini, l’attuale management evidentemente ha già sposato la nuova filosofia della famiglia Zhang. L’a.d. Alessandro Antonello – insieme al Cfo Giovanni Gardini e al d.s. Piero Ausilio – ha metabolizzato gli input della proprietà già al mercato di gennaio, puntando sui soli prestiti di Rafinha e Lisandro Lopez. Senza farsi suggestionare dalle sirene per Pastore o Ramires. Ora in corso Vittorio Emanuele tutte le attenzioni sono per la conquista di un posto in Champions, un traguardo che può determinare il futuro immediato di questo progetto. In particolare il destino di Luciano Spalletti, guida tecnica di una squadra appena uscita da un pericoloso letargo”.