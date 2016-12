Un vorticoso giro di centrocampisti sudamericani potrebbe portare al Genoa il sostituto del partente Tomas Rincon.



Con il venezuelano probabile rinforzo della Roma di Luciano Spalletti, al Grifone si impone di guardarsi attorno alla ricerca di un mediano in grado di subentrare nell'organico al capitano della Vinotinto.



Secondo quando riportano diversi quotidiani brasiliani, tra cui Lance, i rossoblu avrebbero infatti individuato nel 24enne Gabriel Girotto, in scadenza di contratto con il Palmeiras, il nuovo incontrista da regalare ad Ivan Juric.



Per portare in Italia il roccioso e dinamico giocatore, Preziosi dovrebbe sborsare circa 4 milioni di euro all'OTB Sport, la società che ne detiene il cartellino.



Il Palmeiras, a sua volta, starebbe pensando di sostituire il proprio centrocampista, con un altro brasiliano, l'interista Felipe Melo, una delle pedine in uscita da Appiano Gentile.