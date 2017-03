Anche il Messaggero conferma i contatti già avvenuti fra l'Inter e l'entourage di Stefan de Vrij. Il centrale della Lazio piace al club nerazzurro che ha indivduato in lui un potenziale affare anche dal punto di vista del cartellino. Il suo contratto è in scadenza con la Lazio il 30 giugno 2018 e questo pone l'Inter in una posizione di vantaggio sul presidente Lotito che rischierebbe invece di perderlo a parametro zero a gennaio 2018.