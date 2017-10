Leonardo Bonucci, difensore del Milan, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. E in vista del derby, a la Gazzetta dello Sport, Sergio Innocenti, l'osservatore nerazzurro che lo scoprì, racconta: "Torneo ad Abu Dhabi. L’Inter cerca un portiere del 1987 e nella Viterbese gioca Goletti, il cugino di Leonardo. Lo prendono, allora noi convinciamo Beppe Baresi a portare anche Bonucci. Lui accetta, alla fine l’Inter firma per un prestito gratuito con riscatto a 40mila euro",



Anche il suo tecnico ai tempi interisti, Vincenzo Esposito, ricorda: "Non si è fatto condizionare da chi diceva non sarebbe arrivato. Avevo un gruppetto di esperti che consultavo. Fautario, Bonucci, Figliomeni, Tornaghi. Prima della finale la società ci ha chiesto se volevamo Andreolli, un ‘86 come rinforzo. Hanno risposto che erano arrivati fin lì da soli, se la volevano giocare. Due ore prima della partita qualcuno ha visto Balotelli che mangiava un gelato enorme, contro tutte le regole. Li ho chiamati: “Secondo voi devo tenerlo fuori?”. Hanno deciso di lasciar perdere. Leo non aveva rapidità nel breve ma è stato esigente con se stesso e intelligente: bravo".