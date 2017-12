Un difensore centrale forte, di questi tempi, è merce rata. Lo sa bene l'Inter che la scorsa estate ci ha visto giusto investendo 25 milioni di euro per strappare Milan Skriniar alla Sampdoria e ora si frega le mani. Lo slovacco, in questo inizio di stagione, è stato uno dei valori aggiunti di Spalletti, quantità e qualità al servizio di una squadra che dopo sedici giornate guida il campionato con un punto di vantaggio sul Napoli. Le sue prestazioni hanno convinto tutti, il suo nome è finito sulla lista dei desideri delle big d'Europa, non solo del Barcellona. L'ultimo club che ha messo gli occhi sul difensore in grado di giocare anche da centrocampista centrale (recentemente l'ha fatto con la maglia della Slovacchia) è il Manchester City, che cerca un rinforzo nel reparto difensivo. Guardiola ha mandato i suoi scout in Italia per seguirlo da vicino, i resoconti sono stati positivi, Skriniar è diventato un obiettivo concreto per il 2018.



PRIMO NOME - La situazione difensiva del City è chiara, alle spalle della coppia Otamendi-Stones non ci sono alternative realmente credibili, per questo motivo il club di proprietà dello sceicco Mansour tornerà sul mercato. Mangala non rientra nei piani di Guardiola ed è destinato a partire tra gennaio e giugno, Kompany, anche ieri uscito nell'intervallo del derby contro il Manchester United per un problema muscolare, non dà le giuste garanzie fisiche, il solo Fernandinho, che nasce come centrocampista difensivo, non può essere una soluzione continuativa. Skriniar insomma è considerato il profilo giusto, per l'Inter è pronta un'offerta superiore ai 50 milioni di euro.



SCELTA FATTA - Dalle parti di Corso Vittorio Emanuele al momento non sono però interessati a cedere Skriniar. Hanno fatto un investimento solo qualche mese fa, e considerano l'ex Zilina, che ha festeggiato 22 anni lo scorso febbraio, fondamentale per le ambizioni in Italia e in Europa. Sabatini e Ausilio non vogliono fare nemmeno un torto a Spalletti, che ha chiesto di non cedere i suoi big. Insomma, non è in vendita, non è una questione di soldi.