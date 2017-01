C'è ancora incertezza sul futuro di Assane Gnoukouri, che inizia a far spazientire il Crotone, ormai da diversi giorni in attesa di una sua risposta. L'ivoriano classe '96 non sembra particolarmente eccitato da un trasferimento in calabria e continua a rimandare la propria decisione in merito, probabilmente in attesa di qualche altra squadra, a lui più gradita, che possa presentare all'Inter la propria offerta.