Il centrocampista dell'Inter, Gnoukouri dice no al Crotone e si avvicina al Palermo, che tratta Cofie del Genoa, dove è in arrivo Carmona (Atalanta) viste le difficoltà nella trattativa per Montoya del Rosario Central, cercato pure da Atletico Madrid e Boca Juniors.



Sullo svedese Hiljemark del Palermo c'è in pole position la Dinamo Kiev e prova a inserirsi pure il Chievo, mentre si allontana la Roma che molla pure Quaison, nel mirino della Sampdoria. In difesa i rosanero bussano alla porta dell'Udinese per il centrale Angella (alternativa a Spolli del Chievo) e il terzino sinistro Adnan, richiesto pure da Lille e Sporting Lisbona.