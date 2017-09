Intervenuto dagli studi di Premium, l'ex attaccante Ciccio Graziani, esprime la propria opinione sull'esterno dell'Inter Antonio Candreva.



“C’è poco da sfogarsi, è vero che Candreva sbaglia diversi cross ma arriva sul fondo a grande velocità. Usa poco il sinistro, questo è vero ed è un suo limite perché deve migliorare nel gioco con il piede debole. Però faccio fatica a criticarlo perché mette dei bei cross per Icardi, quando se ne mettono 10/15 a partita non è sempre facile azzeccarli tutti. Io uno come Candreva lo avrei voluto nelle mie squadre. Vi racconto un aneddoto: a Firenze avevo Contratto che non riusciva a fare un cross, un giorno promisi a lui una cena al primo assist e la domenica dopo me lo fece. Candreva è molto meglio”.