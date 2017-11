Intervistato da Premium, l'ex attaccante del Torino, Ciccio Graziani, parla dell'Inter di Luciano Spalletti.



“L’Inter rispetto alle altre ha meno qualità nei ricambi in alcuni settori. È vero che Nagatomo e D’Ambrosio sono stati rivitalizzati ma altre squadre hanno ricambi più forti. Quest’Inter però non è mai doma, ha carattere e voglia di vincere. La fortuna c’è stata ma se la sono cercata. Io conosco Spalletti, lui è un martello, un perfezionista. Se non si fa ciò che chiede non ci si va a fare la doccia. All’Inter serviva uno che riportava ordine, disciplina, educazione e lui ce l’ha fatta. Tutti si ragiona alla stessa maniera, questo è stato il valore aggiunto. Icardi? È migliorato di un 20% nel dialogo con i compagni, lui è un serpente a sonagli. Non puoi chiedergli ciò che non può darti ma rispetto al passato è comunque migliorato. A lui devi dare i palloni in area, le capacità realizzative di Icardi sono straordinarie. Se l’Inter è da scudetto? Bisogna fare attenzione sia perché non ha le coppe sia perché Suning può permettersi certi tipi di investimenti”