Il momento difficile sembra definitivamente alle spalle per Gabigol. Dopo l’esperienza non fortunata con la maglia dell’Inter e il prestito tutt’altro che positivo al Benfica, l’attaccante verdeoro è rinato dal suo ritorno in prestito in Brasile. La nuova avventura con la maglia del Santos è iniziata nel migliore dei modi: contro il San Paolo, uno dei grandi classici del calcio carioca, è arrivato il terzo gol in tre partite per il classe ’96, dopo le reti messe a segno contro Ferroviaria e Sao Caetano. Un altro sinistro chirurgico sul quale il portiere avversario non può far nulla e una nuova esultanza incontenibile per Gabigol.