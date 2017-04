L'edizione odierna del Corriere della Sera accende i riflettori sulla sfida tra Mourinho e Conte, che ha visto trionfare l'ex tecnico nerazzurro.



"Mourinho è riuscito a incartare Conte con la forza della semplicità e l’antico amore per la sorpresa: ha individuato senza sforzo il nemico numero uno (Hazard, secondo miglior dribblatore della Lega e fenomeno in stato di grazia) e lo ha marcato a uomo con Herrera; allo stesso modo ha tamponato Pedro con Darmian; e in attacco, lasciato il totem Ibra a riposo, si è affidato ai devastanti 19 anni di Rashford. Risultato: Rashford ha segnato l’1-0 su assist di Herrera, che poi ha raddoppiato. Il Chelsea non ci ha capito nulla, Hazard non ha provato nemmeno un dribbling e la squadra non ha fatto neanche un tiro nello specchio. I commentatori non hanno avuto dubbi: «Altri avevano battuto il Chelsea prima, ma non così!». Insomma: lezione tattica di Mou a Conte e consiglio indiretto ai futuri avversari dei Blues su come disinnescarli, ammesso di avere gli uomini per farlo".