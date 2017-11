Talento sì, ma... quanto pronto? Un'altra trappola rischiosa che questa volta l'Inter ha evitato. Sì, perché Thiago Maia, centrocampista offensivo classe '97, poteva vestire nerazzurro. Ci ha provato più volte Kia Joorabchian a proporre questo prospetto brasiliano di proprietà del Santos, finito anche nei pensieri del Napoli di Giuntoli ma mai arrivato perché ritenuto non ancora pronto al grande salto. E infatti, dopo l'insistenza per portarlo in Italia, Thiago durante l'estate è volato al Lille per ben 14 milioni di euro. Finora, una delusione totale.



L'ALTRO RISCHIO EVITATO - Kia Joorabchian è già in rapporti gelidi con il gruppo Suning per il doppio affare Gabigol-Joao Mario, in particolare con il primo costato 30 milioni di euro e diventato un mistero anche nel suo prestito al Benfica. E Thiago Maia poteva prendere la stessa direzione, Sabatini e Ausilio non sono andati oltre; perché il ragazzo ha qualità ma non è pronto, solo quattro presenze da 90 minuti finora e uno dei tanti accusati nel disastro del Lille di Marcelo Bielsa finito sui bassifondi della classifica di Ligue1. Insomma, non un gran biglietto da visita. E nessun rimpianto per l'Inter...