Nel fare la cernita dei problemi dell’Inter non è collocabile in cima alla lista, ma non sarebbe certo sbagliato se la società di corso Vittorio Emanuele iniziasse a fare qualche considerazione sul futuro di Samir Handanovic, ma più in generale su chi dovrà difendere i pali della porta nerazzurra nelle prossime stagioni.



QUALE FUTURO - Il portiere sloveno ha da poco cambiato agente e potrebbe presto siglare un nuovo contratto per estendere di un ulteriore anno l’attuale accordo. Rimane da capire come l’Inter intenderà inquadrarlo per il futuro: sarà a lungo un intoccabile o i nerazzurri prevedono per lui un percorso alla Francesco Toldo? L’ex portiere della Nazionale fece posto a Julio Cesar, lasciato in prestito per una stagione al Chievo Verona, dove ebbe tempo di ambientarsi e crescere con calma.



MERET IN VETRINA - Handanovic è indubbiamente tra i migliori portieri del campionato italiano, ma ultimamente non è stato impeccabile, specie nelle uscite, da sempre il punto debole della casa. Senza dimenticare il recente passato, quando poco soddisfatto del progetto Inter ha più volte chiesto la cessione. Alla fine è rimasto in nerazzurro perché non sono giunte offerte soddisfacenti, anche se poi l’avvento di Suning gli ha fatto cambiare idea. Handanovic adesso è convinto della bontà del progetto Inter, ma la proprietà cinese non smette di guardarsi intorno e, soprattutto, ha intenzione di non lasciarsi sfuggire i migliori talenti in circolazione, specie se italiani. E il calcio nostrano ha in questo momento in vetrina un ragazzo molto promettente: si tratta di Alex Meret, classe 1997 di proprietà dell’Udinese. L’Inter ha intenzione di bloccarlo, ma è chiaro che dovrà presentargli un progetto appetibile. Ad oggi il titolare è Handanovic, ma nel 2018-19 tutto potrebbe cambiare.