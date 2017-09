Samir Handanovic ha tenuto a galla l'Inter. Questo è quanto si evince leggendo le pagelle dedicate al portiere sloveno, risultano il migliore in campo nella gara di Crotone.



Cm.Com - Handanovic 7,5: Impreciso ma efficace sia in respinta su Tonev che su Budimir. Bravissimo in uscita ancora su Tonev e deve esibirsi in un miracolo su Rohden.



GdS - Handanovic 7,5: “San-mir, ancora una volta. Tra le altre, due paratone sullo 0-0, tutte nella fase delicata di metà ripresa, su Tonev e Rohden. Prodezze che consentono all’Inter di non cadere e prendersi la partita”.



CorSport - Handanovic 8: “Parate decisive su Tonev e Rohden che nella ripresa salvano l’Inter. Attento anche nel primo tempo”.