Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic ha risposto alle domande dei tifosi in diretta su Facebook: "Sono stati azzeccati i nuovi acquisti, forti e con personalità per restare qui. Skriniar è già fortissimo e diventerà ancora più forte. Poi siamo migliorati grazie a Spalletti, l'uomo giusto e ora lavoriamo in maniera diversa. Tutta la squadra aiuta in fase difensiva, ma ci sono ancora dei margini di miglioramento senza porci limiti. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma non abbiamo ancora fatto niente e ci aspetta un mese di fuoco. Queste sono le partite più belle perché si preparano da sole, è sempre un piacere giocarle. Avere solo il campionato è un bene, ma solo per un anno... Vorrei finire la carriera qui? Può essere un'opzione, ma non si sa mai cosa accadrà. L'unico obiettivo è giocare fino a 40 anni, come e dove si vedrà. Ora è arrivato il momento di crescere e tornare l'Inter di una volta".