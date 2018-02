Samir Handanovic, portiere dell'Inter, parla a Inter Tv dopo il ko con il Genoa: "A volte non si riesce a fare quello che si vuole. Nel secondo tempo siamo tornati in campo per fare bene e spingere, ma loro si difendevano bene. Se il gol dello 0-2 ci ha tagliato le gambe? Sicuramente bisogna ritrovare energie nervose, voltare pagina e andare con entusiasmo ad affrontare le prossime partite. Sta succedendo un po' di tutto: io non credo nelle casualità, oggi le cose sono andate male. Ma non ci sono alibi, ce la giochiamo fino in fondo con tutti. Ogni squadra va affrontata nel modo giusto, sia se si difendono che se ci attaccano. Cosa ci insegna questa sconfitta? Di gare così, con l'avversario che con due tiri fa due gol, ne ho giocate tante. Bisogna andare avanti, ci sono tante battaglie ancora da fare".