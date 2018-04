Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Inter TV la partita vinta dai nerazzurri per 4-0 contro il Cagliari.



Queste le sue dichiarazioni: "Di solito queste sono le partite più difficili, perché ti arriva un tiro e prendi gol. Oggi è andata bene, la squadra è stata brava a non permettere nulla agli avversari. Bravi nel secondo tempo a chiudere subito la pratica, poi un portiere è sempre contento quando non prende gol, sarebbe bello succedesse più spesso. Ma devo dire che abbiamo giocato bene anche nel derby, a Torino e a Bergamo. Per questo dico che non è una ripartenza, abbiamo dato continuità a buone prestazioni. A Verona importante, non deve cambiare niente tra casa e fuori".