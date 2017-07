Domani l'inter si radunerà ad Appiano Gentile, poi la squadra nerazzurra volerà ad Innsbruck per raggiungere il ritiro di Riscone di Brunico. Con il gruppo non ci saranno Gabigol e Santon, entrambi in permesso concordato con la società di corso Vittorio Emanuele.



GABIGOL E SANTON IN TRATTATIVA - Sia l'attaccante che il difensore potrebbero a breve accordarsi con altre squadre, motivo che ha spinto l'Inter a ritardare il loro rientro. A Gabigol sono stati concessi cinque giorni di tempo, scaduto il termine dovrà regolarmente aggregarsi ai compagni, su di lui è sempre vivo l'interesse del Las Palmas. A Santon, invece, sono stati concessi due giorni, Fiorentina e Crystal Palace sembrano intenzionate ad approfondire il discorso.



Ecco la lista completa dei convocati di Luciano Spalletti:

Portieri: Tommaso Berni, Samir Handanovic, Daniele Padelli, Marco Pissardo



Difensori: Joao Miranda, Jeison Murillo, Davide Santon (da sabato 8 luglio), Cristian Ansaldi, Andrea Ranocchia, Federico Valietti, Zinho Vanheusden, Marco Sala



Centrocampisti: Geoffrey Kondogbia, Xian Emmers, Joao Mario, Niccolò Belloni, Nicolò Zaniolo, Stephen Danso



Attaccanti:Andrea Pinamonti, Rigoberto Rivas, Jonathan Biabiany,, Samuele Longo, Enrico Baldini, Jens Odgaard,, Matteo Rover.