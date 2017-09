Mauro Icardi è uno che guarda avanti e per questo motivo il bomber rosarino ha già fissato il prossimo obiettivo: nel mirino c'è Vieri, che lo precede nella speciale classifica dei migliori dieci bomber di sempre nella storia dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Mauro Icardi non ha nessuna intenzione di fermarsi. Raggiunto al decimo posto a quota 76 Attilio Demaria nella classifica dei migliori marcatori della storia dell’Inter in campionato, il 24enne attaccante argentino - attuale capocannoniere con Dybala grazie ai 5 centri in tre partite - ieri ha twittato il proprio orgoglio interista. «È un onore per me - la traduzione letterale del post scritto in spagnolo - entrare nell’elenco della Top 10 della classifica marcatori in Serie A della storia dell’Inter. Andiamo per molti di più». A partire dall’anticipo di sabato a Crotone, il bomber di Rosario inizierà la lunga rincorsa al nono posto, occupato da Christian Vieri, che però con 103 reti lo precede di ben 27 lunghezze. Maurito comunque ha tanti anni davanti e un alleato micidiale: Ivan Perisic. Lui e il croato infatti hanno messo lo zampino in tutte e otto le reti segnate dall’Inter in questo campionato. Cinque reti per Icardi, due reti e tre assist (tra cui quello a Vecino, contro la Roma) per l’ex Wolfsburg".