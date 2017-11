L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Dalbert e spiega come il brasiliano avrà tempo necessario per allenarsi con lo staff di Luciano Spalletti ad Appiano Gentile per guadagnarsi una maglia da titolare alla ripresa del campionato.



“Tre volte anche da titolare: al Meazza contro Spal e Genoa e a Crotone. Poco, pochissimo. Se si valutano i 26 milioni spesi per acquistarlo dal Nizza (20+6 di bonus) anche troppi. Ma è corretto aspettare e dare il tempo necessario a un ragazzo che nel giro di un anno è passato dal Vitoria Guimareas al Nizza e quindi all’Inter. Se si pensa che sette anni fa arrotondava facendo il garzone e trasportando patate per Rio de Janeiro, si può anche concedergli un po’ di tempo. Che in questi giorni ad Appiano avrà anche per ripetizioni individuali con Spalletti e i collaboratori, Martusciello e Baldini in testa, i due dedicati alla fase difensiva. Saranno i giorni più noiosi per la ripetizione di pensieri e movimenti che diventeranno automatici una volta inseriti in testa. Dalbert dovrà liberarsi dell’etichetta del terzino brasiliano intento solo ad attaccare. Serviranno concentrazione e applicazione, quelle doti che Yuto Nagatomo usa per diventare più affidabile”.