L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori su Ivan Perisic e spiega come le doti fisiche del croato lo aiutino ad emergere nei momenti delicati dei match.



“Quando gli altri finiscono, arriva lui. Chi? Ivan Perisic. C’è un particolarità, infatti, nella carriera nerazzurra del croato: i gol nella ripresa. In tutto, in campionato, ne ha segnati 22 e ben 16 sono arrivati dopo l’intervallo, vale a dire il 73%. E 10 di questi, quindi quasi la metà del totale, nell’ultimo quarto d’ora. Sono troppi per essere un caso. E, infatti, la spiegazione è semplice: il suo fisico. Perisic è un atleta straordinario e tra le sue doti c’è proprio la resistenza. Ecco perché, nei finali di gara, riesce ad accusare meno la fatica rispetto a compagni ed avversari, mantenendo efficacia e lucidità. Non a caso, in queste prime 11 giornate, oltre ad essere stato sempre titolare, Perisic è anche uno dei 4 nerazzurri, con Handanovic, Skriniar e Miranda, mai sostituiti da Spalletti”.