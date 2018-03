L'addio di Walter Sabatini ha aperto a diverse ipotesi per la riorganizzazione societaria dell'Inter. La scelta di Suning dopo le dimissioni del direttore tecnico è di rimanere con la struttura attuale, aspettando giugno per eventuali ritocchi ma ritenendosi a posto a livello numerico e qualitativo in dirigenza, con Piero Ausilio al comando dell'area sportiva coadiuvato da Antonello, Gardini, Javier Zanetti e gli altri uomini della società nerazzurra. Ma come è rispuntato il nome di Marco Branca (al momento senza contatti diretti), Mediaset assicura che rimane valida anche l'opportunità Gabriele Oriali per la prossima estate.



LE ULTIME - A un passo dal ritorno già nella scorsa estate, Oriali può tornare di moda come figura di filtro tra la squadra e la dirigenza dell'Inter che verrà. Amatissimo dai tifosi prima da giocatore poi da dirigenti ai tempi del Triplete, al momento Lele non ha avuto contatti diretti con Suning ma rientra nelle possibilità da valutare dalla prossima estate. Intanto, sono partiti i primi sondaggi anche per Roberto Samaden, direttore del settore giovanile nerazzurro fresco di vittoria del Viareggio e campione d'Italia in carica con la Primavera. Samaden è il Deus ex machina del sistema giovani dell'Inter, una garazia che Suning non vuole perdere: il Cagliari del presidente Giulini ha pensato alla sua candidatura come dirigente per l'area tecnica della prima squadra, ma il discorso ad ora non decolla anche perché l'Inter non vuole perdere Samaden, fedelissimo uomo nerazzurro.