L'Inter sta muovendo passi importanti per raggiungere entro fine anno il tanto agognato pareggio di bilancio in ottica Fair Play Finanziario. Secondo il Corriere dello Sport anche il capitolo rinnovi sarà importante in vista della chiusura del bilancio il 30 di giugno.



I RINNOVI - C'è anche un discorso puramente economico che riguarda i rinnovi di contratto dei vari Murillo, Medel e D'Ambrosio. Essendo stati acquistati a titolo definitivo, hanno comportato per l'Inter un esborso economico ancora da ammortizzare a bilancio. Prolungando la durata dei contratti, la quota residua da ammortare verrebbe spalmata su più anni incidendo positivamente sul bilancio attuale. Complessivamente, il risparmio non sarà esorbitante, ma si va ad aggiungere ad una serie di altri tasselli e accorgimenti che l'Inter sta portando avanti.



A RISCHIO SANZIONE - Rinnovi tanto importanti quanto pericolosi perchè la Uefa sta continuando a tenere monitorata la società e lo farà anche in vista dell'annata 2017/18 e 2018/19. La UEFA potrebbe confermare anche alcune limitazioni, ad esempio nella compilazione della lista Uefa poichè il club nerazzurro è stato obbligato ad osservare dei paletti anche per quanto riguarda il monte ingaggi, che al momento non sono del tutto rispettati. Molto dipenderà dalle cessioni, ma i rinnovi di Murillo, Medel e D'Ambrosio (che prevedono per tutti un aumento) potrebbero incidere negativamente sugli accordi con la Uefa.