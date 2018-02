Il malcontento dei tifosi dell'Inter nei confronti della proprietà cinese è iniziato la scorsa estate e ha raggiunto il suo apice a gennaio, a causa dei mancati acquisti per la società nerazzurra. Nelle ultime ore, però, queste proteste sono arrivate anche in Cina e hanno visto un gruppo di tifosi interisti protestare a Nanchino, sotto la sede di Suning.



'SENZA AMORE, NIENTE RISPETTO' - Come testimonia una foto postata su Weibo, il principale social network cinese, alcuni sostenitori affiliati all'Inter Club China hanno manifestato con due striscioni, uno in mandarino e uno in inglese, di fronte al quartier generale del colosso di Zhang Jindong: "Non guadagnerete il vero rispetto dei nerazzurri, senza vero amore all'Inter". Dall'Italia alla Cina, la delusione dell'Inter verso Suning non conosce confini.