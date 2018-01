Gabigol ha postato un video sui social network nel quale si fa immortalare mentre si allena, per scatenare i tifosi del Santos, che lo hanno letteralmente tempestato di messaggi per implorarlo di tornare nell suo vecchio club. L'attaccante di proprietà del'Inter martedì è stato in visita al centro sportivo del Peixe e in quella circostanza ha rivelato di come sia in attesa della decisione del club meneghino, che sta trattando col club di Vila Belmiro.