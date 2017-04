Handanovic 6: Vola a prenderla nell’angolo basso su tiro insidioso di Suso, bravissimo anche in uscita su Deulofeu e ancora sullo spagnolo su tiro a giro dal limite. Esce a vuoto sull’ultimo angolo in favore del Milan. Errore che costa i tre punti.



D’Ambrosio 5,5: Deulofeu è un pericolo costante, difficile per lui arginare le avanzate dello spagnolo



Medel 6: Non perfetto nel primo tempo, nella ripresa entra in campo con maggiore attenzione



Miranda 6,5: Esagera con qualche giocata rischiosa, ma gioca da leader



Nagatomo 5: Soffre i movimenti di Suso che non gli dà punti di riferimento, saltato come un birillo anche in occasione della rete di Romagnoli.



Gagliardini 5,5: Dopo meno di due minuti di gioco perde una palla suicida e il Milan sfiora il gol del vantaggio. Si rifà con gli interessi quando disegna per Candreva l’assist per l’1-0. Si lascia bruciare da Romagnoli in area di rigore.



Kondogbia 6,5: Ormai è un dato di fatto, con Gagliardini al suo fianco acquisisce sicurezza.



Candreva 6,5: Un gol all’andata e uno al ritorno, si candida a diventare l’uomo-derby. (Dal 46' s.t. Biabiany s.v.)



Joao Mario 6,5: Parte seminando il panico sulla fascia sinistra e servendo a Candreva un prezioso invito per andare a rete. Bravo a trovare sempre lo spazio giusto tra le linee. (Dal 35’ Murillo: s.v.)



Perisic 6: Apparecchia per Icardi sul gol del raddoppio nerazzurro. Mette in difficoltà Calabria, peccato sprechi un gol clamoroso a tu per tu con Donnarumma. (Dal 22’ Eder 6: L’atteggiamento è quello giusto, ma nella sua gara non manca qualche imprecisione).



Icardi 6,5: Con il gol al Milan rompe anche l’ultimo tabù. Adesso in A tutti conoscono la sua legge. Offre a Perisic un grande assist, ma il croato spreca.



Pioli 5,5: Per lui continua la maledizione nei derby. L'Inter non vince da quattro turni, in cui ha raccolto la miseria di due punti.