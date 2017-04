Dopo la sconfitta subita in rimonta contro la Sampdoria, Mauro Icardi ha parlato a Inter Channel: "Si torna a casa a testa bassa. Avevamo iniziato bene, avevamo segnato, poi siamo scesi di ritmo e loro hanno fatto meglio. Siamo calati soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo avevamo fatto bene. Quando commetti tanti errori alla fine paghi e noi abbiamo perso la partita. Cosa ci manca? Forse siamo troppo altalenanti, succede sempre qualcosa. E quando siamo in difficoltà bisogna fare come le grandi squadre: tirarci su le maniche e rimediare. Se ha influito il pari di Torino? No, non penso. Oggi ci è mancata l'intensità. Forse è dipeso dai tanti viaggi dei nazionali, ma non ci sono scuse. Bisogna ripartire subito e tornare a fare bene quello che abbiamo fatto fino a oggi: c'è un'Europa da conquistare. La Champions penso sia ormai andata, ma vedremo alla fine dove saremo arrivati".



A Premium Sport, poi, Icardi ha dichiarato: "Siamo abituati a sentire certe cose nello spogliatoio, siamo tranquilli come il mister. Mancano otto partite, è concentrato sul finale di stagione. Ci ha fatto fare grandi cose col suo lavoro e lo vediamo tutti".



A Sky Sport, infine, una battuta sulla nazionale argentina: "La mancata convocazione? Se poi devo tornare stanco come i miei compagni, meglio non mi chiamino".