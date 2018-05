L’Inter programma il futuro, in attesa di capire in quale coppa europea si ritroverà a competere. Troppo importante la Champions per le casse nerazzurre, che lontani dal quarto posto potrebbero sicuramente incontrare qualche difficoltà ulteriore nella costruzione della rosa. Le buone notizie giungono dagli accordi con de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez e proprio su quest’ultimo è giusto concentrare alcune lecite riflessioni, che si legano a filo diretto a Mauro Icardi.



PERMANENZA IN DUBBIO - L’ex Sampdoria è tutt’altro che certo della propria permanenza ad Appiano Gentile. A rendere dubbio il suo futuro è l’ormai nota necessità - da parte del club nerazzurro - di raggiungere il pareggio in bilancio entro la fine di giugno, senza dimenticare che le mancate cessioni potrebbero creare qualche problema sulla compilazione della prossima lista da consegnare all’Uefa per la partecipazione alle competizioni europee. La cessione di Icardi potrebbe invece cambiare le carte in tavola, specie se dietro pagamento della clausola rescissoria da 110 milioni di euro.



L'ULTIMA OFFERTA - Un’eventualità che l’Inter considera con molta attenzione, anche se ad oggi in corso Vittorio Emanuele II non è giunta alcuna offerta per il bomber argentino. L’ultima proposta ufficiale è stata quella del Napoli di De Laurentiis: 50 milioni di euro più il cartellino di Gabbiadini in cambio di Icardi e Santon. Da lì in poi nulla altro, ma dopo l’ennesima stagione a grandi livelli tutto si appresta a cambiare e anche l’innesto di Lautaro Martinez potrebbe spingere ad altre riflessioni.



SPAZIO A LAUTARO, MA CON LA CHIOCCIA - L’idea dell’Inter è quella di dare fin da subito molto spazio all’attaccante classe ’97 in arrivo dal Racing Avellaneda, ma non senza avergli affiancato un esperto della Serie A. Una chioccia che possa affiancarlo e farlo crescere con calma. Un nome più di tutti sollecita i nerazzurri ed è quello di Edin Dzeko, che a gennaio è stato vicino ad accordarsi con il Chelsea. Segno evidente di come la Roma lo reputi tutt’altro che incedibile. Un discorso che per adesso rimane chiuso in un cassetto, ma pronto a riemergere al momento giusto.