Quest'anno la sua media realizzativa è superiore a quella già ottima registrata nei passati campionati. Mauro Icardi è sempre più emblema e bomber di questa Inter, specie allo stadio San Siro, dove ha già realizzato 11 gol in 10 apparizioni stagionali. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



"L'aria di San Siro, peraltro, sembra fare molto bene a Icardi. Tra le mura amiche, infatti, il capitano nerazzurro è una vera e propria macchina da gol. Molto più che in trasferta. Considerando solo il campionato, quest'anno, davanti ai propri tifosi, Maurito ha colpito ben 11 volte in 10 partite, addirittura 9 nelle ultime 6 gare. In viaggio, invece, il suo bottino è "ridotto" a 4 centri in 11 uscite, ed è a secco dalla doppietta di Empoli dello scorso 21 settembre. Il trend, peraltro, non riguarda solo questa stagione. Considerando quelle in nerazzurro, infatti, Icardi ha segnato 39 gol in 57 match casalinghi e 23 in 55 incontri in trasferta. Chissà, forse è anche una questione di atteggiamento della squadra. Ad ogni modo, il Pescara è un avversario che gli porta bene. In serie A, Maurito ha incrociato gli abruzzesi in due occasioni e gli ha rifilato 6 "sberle", un poker con la maglia della Sampdoria e una doppietta da interista, proprio nella gara di andata. La curiosità è che nella rifinitura di ieri Pioli ha provato Eder e Palacio al posto di Perisic e Icardi. Tuttavia, risulta difficile immaginare che rinunci al suo capitano".