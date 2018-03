Mauro Icardi, autore di due gol nella vittoria dell'Inter sul Verona, parla a Inter TV: "Ho fatto quello che devo fare, segnare. E' andata bene perché la squadra ha vinto. Questo è il modo migliore per preparare il derby, possiamo lavorare sereni sulla partita. Ci sono tre giorni e lo faremo nel modo migliore, con la testa a posto. La premiazione? Una bella emozione, entrare nella storia di questo club è importantissimo. Aggiorneremo la maglia con i gol più avanti. Spero di segnare anche nel derby, all'andata è andata bene e speriamo di poter fare qualcosa di buono per la squadra e per me. Non è cambiato nulla rispetto al passato, abbiamo avuto gli atteggiamenti giusti nel modo di lavorare, sapevamo che se non avessimo cambiato saremmo andati già. Abbiamo perso due tre mesi, dovevamo ripartire e l'abbiamo fatto. Perisic? Mi capisco bene con lui, mi guarda in campo e conosce i miei movimenti. Ci parliamo tanto su questo. Lui sa approfittare dei miei movimenti in area ed è importante per tutti. Dal derby passa molto del nostro obiettivo, sarà una prova importante e ci dirà qualcosa in più da qui alla fine. Ma dobbiamo arrivarci con la testa giusta, ancora mancano tante partite e abbiamo un obiettivo da raggiungere. La mia maschera? E' stata una cosa bellissima, non so come ringraziare i nostri tifosi, sono speciali, ci sono sempre e per noi è bellissimo giocare con tutta la nostra gente, vincere lo è ancora di più"