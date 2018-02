L'Inter senza Icardi fatica a sviluppare pericoli in fase offensiva, ma per fortuna di Spalletti, il capitano nerazzurro sembra pronto al rientro per il derby di domenica sera. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come per la cabala potrebbero essere determinanti 4 numeri.



“Cento, 58, 9 e 4 da giocare (se esistesse) sulla ruota di Rosario. Che non è un rimando cattolico, ma il luogo di nascita di Mauro Icardi. L’Inter si attacca al capitano per il derby di domenica. Dopo quattro turni senza di lui (e cinque gol segnati dai compagni Eder, Karamoh, Ranocchia e Skriniar), Icardi ha voglia di ridare iniezione a una squadra che fatica tremendamente ad avvicinarsi all’area avversaria e a concludere a rete. E allora Mauro questa settimana lavorerà accuratamente per completare il recupero dall’elongazione alla coscia destra patita ormai un mese fa. Il popolo nerazzurro contro il Milan vorrebbe giocarsi quella quartina: il centesimo gol in Serie A di Maurito (89 con l’Inter e 10 con la Sampdoria), il 58 perché domenica sarà il 58° giorno dall’ultimo gol (5 gennaio a Firenze), il 9 come il suo numero di maglia e il 4 come la posizione di classifica minima da continuare a inseguire per tornare in Champions”.