Con la tripletta rifilata al Milan, Icardi si prende tutto in una notte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"C’è tango e tango. C’è il tango mesto di chi sbaglia i rigori e il tango sfrenato di chi li realizza vendicando un torto antico, vince la partita e trascina la sua squadra al secondo posto solitario. Ci sono volute più o meno quattro stagioni a Mauro Icardi per segnare un gol al Milan, impresa riuscita nell’aprile scorso. C’è voluta una serata per segnarne tre in un colpo solo, riprendendosi insieme la ribalta che non arrivava da tempo e soprattutto l’amore straripante del pubblico che lo aveva fischiato quella volta che aveva sbagliato un rigore contro Donnarumma".