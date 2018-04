Icardi non andrà al Mondiale. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come al

“Per che cosa lotta questo ragazzo, fra gol falliti e gol svaniti, evaporati sotto i colpi della Var, con un Mondiale che non ci sarà perché glielo hanno già certificato (non si adatta allo spirito del gruppo Messi, pare) e uno scetticismo denso come la nebbia milanese di una volta, quella che non si avvista più neppure dall’alto del suo superattico zona San Siro? Che cosa passa sotto la pelle geneticamente modificata dai tatuaggi, sotto i sorrisi della ingombrante moglie manager, la Wanda bionda e smagliante anche ieri, con un maglione verde come l’erba del campo? Maurito Icardi è a volte un mostro della realizzazione e a volte un capro espiatorio facile da utilizzare, maneggiando con cura, ma neanche tanta. A volte è il leader coraggioso che deborda contro le difese avversarie e a volte il centravanti altalenante che non ti toglie dai guai”.