L'attaccante e capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di InterTV prima della partita contro l'Atalanta: "Stasera vogliamo vedere la solita Inter, vogliamo continuare a fare bene e non possiamo dipendere dai risultati degli altri. Se i frutti arrivano, significa che siamo noi a fare bene. Il problema al ginocchio? E' passato, l'ho curato bene e sono a posto. La sosta? Siamo professionisti e sappiamo cosa ci può fare male, per questo stiamo attenti. Siamo pronti anche solo con un allenamento".



A Premium Sport, però, Icardi ha cambiato leggermente la sua versione confermando che il fastidio al ginocchio è rimasto: " Il ginocchio? Ho preso una botta, ma mi sono allenato bene e il fastidio è diminuito, anche se non è sparito. Spalletti ha detto che sono uno di quelli che vuole giocare due partite a settimana? Sono una a cui piace giocare, voglio fare grandi cose e vogliamo giocare con l'Inter in Champions due volte a settimana".