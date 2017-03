Mauro Icardi, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al triplice fischio del match con il Cagliari: "Era una partita da vincere, dopo una caduta bisogna rialzarsi e lo abbiamo fatto bene. Il terzo posto è il nostro obiettivo sicuramente, più in alto non ce la facciamo, ma dobbiamo crederci fino alla fine. Se non segno, ma segnano i miei compagni va bene lo stesso. Devo buttarla dentro, sono contento per la grande partita che abbiamo fatto. La Nazionale? Devo fare bene qua, poi quando decideranno di chiamarmi darò il mio contributo".