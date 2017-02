Mauro Icardi si è sbloccato, ma l'attaccante argentino, gol a parte, ha aiutato proprio i propri compagni in fase di appoggio. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che mette a confronto il gioco del rosarino con quello di Edin Dzeko.



"Quando deve ripartire, e questo è un altro dato sul quale riflettere, la Roma sa sempre su chi appoggiarsi: Dzeko. Il bosniaco si fa vedere, gioca di sponda con intelligenza (ne effettua 7 a beneficio dei compagni che s’inseriscono), dialoga con efficacia con Nainggolan e con Salah, allarga la manovra e chiama in causa i terzini. Nell’Inter il centravanti è molto più statico. Raramente Icardi detta il passaggio in profondità, e tutta la squadra risente di questo scarso movimento. Non è un caso che, spesso, soprattutto nel primo tempo, i nerazzurri cerchino con insistenza il lancio lungo. E’ un segnale di mancanza di idee in mezzo al campo dove la Roma domina anche grazie alla maggiore dose di determinazione e di grinta".