Dopo il 3-0 della sua Inter al Verona, in cui ha realizzato una doppietta, Mauro Icardi ha parlato a Premium Sport: "Già dalla partita con la Samp abbiamo dimostrato di andare subito in campo per cercare il risultato perché andiamo verso la fine e vogliamo la Champions. Rafinha ci sta dando una grande mano, ma abbiamo svoltato tutti, siamo consapevoli che se non facciamo così l'obiettivo non si raggiunge. Siamo tornati a fare quello che facevamo al'inizio e con una grande prestazione nelle ultime partite abbiamo svoltato. Ora arriva un derby importante che ci dirà cosa possiamo fare da qui alla fine. Uno stimolo per la testa e per tutto il resto. La gamba è a posto, un po' di ghiaccio fa sempre bene ma solo precauzione. Rinnovo? Non lo so, chiedete ad Ausilio, alla società, poi vedremo".